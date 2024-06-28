"Вищий пілотаж": у Росії під час трюку службове авто роздавило гаішника (відео)

Вищий пілотаж не вдався

У Підмосковʼї сталася надзвичайна подія під час показових виступів дорожньої поліції. Автомобіль, який їхав на 2 колесах, розчавив місцевого гаішника.

Незвичайний інцидент трапився в місті Івантєєвка Московської області під час демонстраційних виступів співробітників ДАІ. Службовий автомобіль впав на інспектора дорожньої поліції. Про це повідомляє Telegram-канал Mash, а також публікує відповідне відео.

Подія сталася в центрі професійної підготовки працівників ДАІ, де виступала пілотажна група "Каскад". За задумом, автомобіль мав проїхати над лежачим на землі співробітником, балансуючи на двох колесах. Однак щось пішло не за планом, і машина опустилася, притиснувши колесом голову інспектора. Крім того, вона протягнула його кілька метрів по асфальту. За авто відразу побігли люди, аби визволити постраждалого.

Як повідомляється, він вижив, оскільки на голові у чоловіка була каска. Проте про стан співробітника ДАІ, не повідомляється. Він перебуває у лікарні. Як згодом повідомили місцеві ЗМІ, у нього перелом ноги і травми. Розповідають і про попередню причину події — авто не змогло набрати швидкості, тому впало.

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