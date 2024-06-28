"Высший пилотаж": в России во время трюка служебный автомобиль раздавил гаишника (видео)

Высший пилотаж не удался

В Подмосковье произошло чрезвычайное событие во время показательных выступлений дорожной полиции. Автомобиль, ехавший на 2 колесах, раздавил местного гаишника.

Необычный инцидент произошел в городе Ивантеевка Московской области в ходе демонстрационных выступлений сотрудников ГАИ. Служебный автомобиль упал на инспектора дорожной полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, а также публикует соответствующее видео.

Событие произошло в центре профессиональной подготовки работников ГАИ, где выступала пилотажная группа "Каскад". По замыслу автомобиль должен был проехать над лежащим на земле сотрудником, балансируя на двух колесах. Однако что-то пошло не по плану и машина опустилась, прижав колесом голову инспектора. Кроме того, она протащила его несколько метров по асфальту. За авто сразу побежали люди, чтобы вызволить пострадавшего.

Как сообщается, он выжил, поскольку на голове у мужчины была каска. Однако о состоянии сотрудника ГАИ не сообщается. Он находится в больнице. Как сообщили местные СМИ, у него перелом ноги и травмы. Рассказывают и о предварительной причине происшествия — авто не смогло набрать скорости, поэтому упало.

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