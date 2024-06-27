У Словаччині потяг врізався в автобус: є загиблі, серед пасажирів українці (фото, відео)

Що стало причиною зіткнення, зараз з’ясовують правоохоронці

У Словаччині поїзд Будапешт-Прага зіткнувся з автобусом і спалахнув. Внаслідок аварії щонайменше 5 людей загинули, ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на пасажира, який і надіслав йому відео НП. За його інформацією, у поїзді перебували українці, всього було близько 100 пасажирів, передає Vinegret.

Аварія сталася у місті Нове Замки на залізничному переїзді на Дворській близько шостої вечора. Сталося це на головній міжнародній трасі, якою курсують експреси маршрутом Будапешт-Братислава-Прага. Після зіткнення автобус злетів у кювет.

"Під час зіткнення поїзда з автобусом п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро постраждали. Декілька постраждалих перебувають у важкому стані. Серед постраждалих водій автобуса та водій поїзда. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав", — пише він.

Причини аварії наразі невідомі, їхнє розслідування триває. Але, за даними словацьких ЗМІ, залізною дорогою проїхав спочатку один поїзд, шлагбаум відкрився й автобус почав рух. Але в цей момент із протилежного боку з'явився другий поїзд. Пасажири стверджують, що сигналізація на переїзді не працює кілька днів.

Відомо, що поїзд EuroCity (EC) 279 їхав із Праги до Будапешта, а маршрут автобуса фірми Arriva невідомий. За попередніми даними, всі загиблі — пасажири автобуса.

На місці працюють правоохоронці, п'ять машин швидкої допомоги, залучено три рятувальні вертольоти. Пожежним вдалося ліквідувати займання потяга.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі перекинувся автобус з України. Постраждало 14 українців, серед яких є діти.