В Словакии поезд врезался в автобус: есть погибшие, среди пассажиров украинцы (фото, видео)

Что стало причиной столкновения сейчас выясняют правоохранители

В Словакии поезд Будапешт-Прага столкнулся с автобусом и загорелся. В результате аварии по меньшей мере 5 человек погибли, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на пассажира, который и прислал ему видео ЧП. По его информации, в поезде находились украинцы, всего было около 100 пассажиров, передает Vinegret.

Авария произошла в городе Новое Замки на железнодорожном переезде на Дворской около шести вечера. Случилось это на главной международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт-Братислава-Прага. После столкновения автобус слетел в кювет.

"Во время столкновения поезда с автобусом пять человек погибли, еще пятеро пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших водитель автобуса и водитель поезда. Никто из пассажиров поезда не пострадал", — пишет он.

Причины аварии на данный момент неизвестны, их расследование продолжается. Но по данным словацких СМИ, по железной дороге проехал сначала один поезд, шлагбаум открылся и автобус начал движение. Но в этот момент с противоположной стороны появился второй поезд. Пассажиры же утверждают, что сигнализация на переезде не работает несколько дней.

Известно, что поезд EuroCity (EC) 279 ехал из Праги в Будапешт, а маршрут автобуса фирмы Arriva неизвестен. По предварительным данным, все погибшие — пассажиры автобуса.

На месте работают правоохранители, пять машин скорой помощи, задействованы три спасательных вертолета. Пожарным удалось ликвидировать возгорание поезда.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше перевернулся автобус из Украины. Пострадали 14 украинцев, среди которых есть дети.