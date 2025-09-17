Мріє вийти за нього заміж і не соромиться оголюватись на камеру: як виглядає нова фаворитка Путіна Загітова

Загітова виступала в окупованому Криму, за що потрапила до бази "Миротворця"

Аліна Загітова — російська фігуристка та олімпійська чемпіонка в одиночному катанні. Вона підтримує війну Росії проти України та є прихильницею глави Кремля Володимира Путіна.

Що треба знати:

Аліна Загітова навчалась на журналіста

Вона потрапляла у скандали під час роботи у кадрі

Фігуристка стала новою фавориткою Путіна

"Телеграф" розповість, що відомо про діяльність Загітової, і в які скандали вона потрапляла.

Що відомо про Аліну Загітову

Загітова народилася у 2002 році в Іжевську. Вона почала займатися фігурним катанням у 4 роки. Аліна 7 разів кидала це заняття, але постійно поверталась. У 2016 році вона дебютувала на чемпіонаті Росії, де потрапила до десятки найкращих.

Невдовзі Загітова вперше виступила на юніорському Гран-прі у Франції, де отримала перше місце. У тому ж 2016 році фігуристка встановила 3 світові рекорди в юніорських змаганнях: у короткій програмі (70,92), довільній програмі (136,51) і за загальною сумою балів (207,43).

Загітова на юніорському Гран-прі у Франції, фото Getty Images

У 2017 році Загітова перемогла на чемпіонаті Росії серед юніорів. Згодом вона поїхала на Європейський юнацький олімпійський фестиваль до Туреччини, на якому посіла перше місце. У тому ж році росіянка виграла Гран-прі з фігурного катання в японському місті Нагої. Невдовзі вона стала чемпіонкою Росії.

Загітова в 2017 році, фото Getty Images

У 2018 році Загітова здобула перемогу на чемпіонаті Європи в Москві. У 15 років Аліна виграла "золото" на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані у Південній Кореї. У 2019 році росіянка перемогла на чемпіонаті світу в Сайтамі.

Загітова на чемпіонаті Європи в Москві, фото Getty Images

Після закінчення школи Загітова вступила на факультет журналістики в Російську академію народного господарства та державної служби при Президенті РФ. У 2020 році її запросили вести телепрограму "Льодовиковий період" з Олексієм Ягудіним.

Загітова продовжує виступати як фігуристка, фото з її інстаграм-сторінки

Одного разу росіянка осоромилася під час ведення влогу на турнірі в Омську. Під час прокату 16-річної фігуристки Дар’ї Садкової Загітова сказала, що у неї стався "пердечний сриступ". Також під час радіоефіру фігуристка забула, як називалася її дипломна робота. На запитання ведучого вона відповіла, що "добре називається".

Аліна Загітова підтримує Путіна

У 2018 році Загітова брала участь у концерті-мітингу на підтримку тодішнього кандидата в президенти Росії Володимира Путіна. Хоча фігуристка була тоді неповнолітньою, тому не мала права агітувати, відповідно до виборчого законодавства РФ.

У 2021 році Загітову внесли до бази "Миротворця" за участь у фестивалі в окупованому росіянами Криму. У 2024 році Загітова знову підтримала Путіна, коли він заявив про рішення взяти участь у виборах президента.

Володимир Володимирович завжди підтримував спорт, і тому зі свого боку я теж підтримую його. Я можу сказати, що спорт при ньому дуже сильно розвивається, тому оцінюю його високо. Аліна Загітова

Загітова і Путін, фото Getty Images

У 2024 році Загітова подала заявку на президентський грант на проведення льодового шоу "Червоні вітрила" у Санкт-Петербурзі. Йшлося про суму у понад 74 мільйони рублів. Однак їй відмовили у наданні гранту.

Загітова у 2024 році на фестивалі з фігурного катання, фото Getty Images

У 2025 році фігуристка взяла участь у пропагандистському заході, який проводила організація "Здоровое Отечество". Вони допомагали викрадати українських дітей з окупованих територій.

У своїх соцмережах Загітова не соромиться викладати відверті світлини. Вона періодично позує у купальнику та прозорих сукнях, підкреслюючи свої принади.

Загітова на відпочинку, фото з її інстаграм-сторінки

Загітова позує оголеною, фото з її інстаграм-сторінки

Загітова позує у купальнику, фото з її інстаграм-сторінки

У жовтні 2025 року стало відомо, що Загітова отримає 1,253 млрд рублів (близько 650 млн грн) на будівництво школи з фігурного катання в Казані. Проєкт фінансуватиметься із бюджету Татарстану. У мережі розкритикували таке рішення. Там вважають, що чиновники влаштують "розпил" коштів.

Журналісти "Секретних матеріалів" припустили, що Загітова стала новою улюбленицею Путіна, яка мріє вийти про нього заміж. Японський політолог і професор Іцуро Накамура вважає, що Загітова стати конкуренткою Кабаєвій.

Фігуристка мала конфлікт із журналістом Русланом Імамовим, який її фотографував. Загітова вимагала видалити фото, погрожуючи йому судами. Також вона говорила, що має впливові зв’язки. Накамура думає, що дівчина мала на увазі зв'язки з Путіним. Вона поширювала світлини з кремлівським диктатором у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Аліна Загітова зганьбилась у прямому ефірі. Вона намагалась перефразувати мем зі світу спорту.