Десятки людей постраждали: у Кривому Розі маршрутка з пасажирами зіткнулася з фурою та перекинулася (фото, відео)

Усіх постраждалих госпіталізували

У Кривому Розі сталася ДТП за участю фури та маршрутки з пасажирами. Внаслідок події є десятки постраждалих, деякі із них у тяжкому стані.

Про це повідомляє видання "Свої" з місця події. Наголошується, що аварія сталася вранці 24 червня, недалеко від ринку "Термінал".

Так, маршрутка прямувала з боку проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе. Остання не віддала перевагу у русі громадському транспорту.

В результаті маршрутка перекинулася на бік. Постраждали 22 особи. За даними видання, четверо з них можуть бути у тяжкому стані.

Зазначається також, що світлофори на момент дорожньо-транспортної пригоди не працювали.

Деталі цього інциденту поки що не прокоментували офіційні служби. Подробиці ДТП встановлюватимуться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український автобус за кордоном потрапив у серйозну ДТП. Це сталося на трасі №17 поблизу міста Красностав у Люблінському воєводстві. Автобус, який їхав із Києва до Варшави з 57 пасажирами та водієм на борту, з’їхав у кювет і перекинувся на бік.