В Одесі на пляжі знайшли тіло чоловіка: це був не простий відпочиваючий

Його особу встановлюють

В Одесі після нещодавнього відкриття пляжного сезону зафіксовано випадок загибелі на воді. У неділю, 9 червня, на одному з одеських пляжів знайшли тіло чоловіка.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.Тіло виявили біля пірса на пляжі на 11 станції Великого Фонтану.

Зазначається, що загиблий був одягнений у водолазний костюм. Також на ньому була водолазна маска та трубка для пірнання.

За даними ДСНС, потопельнику близько 60 років. Його особу наразі встановлюють. Інших подробиць інциденту наразі не повідомляється.

Нагадаємо, в Одесі, попри третій рік повномасштабної війни, відкривають купальний сезон. У суботу, 8 червня, відкрилася перша зона для купання – пляж "Калетон". Загалом в обласному центрі та районі планують відкрити близько 20 пляжів. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, спільний наказ про доступ людей до моря підписано з Командувачем оперативного стратегічного угрупування військ "Одеса".

Нагадаємо, 2 червня, 20-річна дівчина-поліціянтка під час свого відпочинку в Одесі, фотографувалася на пірсі на згадку про подорож. У цей момент велика хвиля збила її з ніг, а наступна – змила дівчину в море. Момент трагедії потрапив на відеозапис камер спостереження.