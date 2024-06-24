Фура на скорости снесла маршрутку, полную пассажиров: появилось видео ужасного ДТП в Кривом Роге

Водитель фуры допустил досадную ошибку

Утром в понедельник, 24 июня, в Кривом Роге произошло страшное ДТП. Появилось жуткое видео инцидента, в котором фура на скорости протаранила маршрутку, полную пассажиров.

Как сообщается, пострадали 22 человека. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Видеозапись события опубликовало издание " ДнепроТВ ".

Как видно на ролике, фура, выезжая на регулируемый перекресток возле рынка "Терминал", врезается в маршрутку, которая едет по левой полосе пересекающей его дороги. Водитель грузовика, похоже, не тормозил. Он не пропустил двигавшиеся автомобили со стороны проспекта Металлургов.

В результате сильного столкновения маршрутка опрокинулась на бок. Как видно на ролике, светофоры не работали – там непрерывно мигал желтый цвет.

В полиции Днепропетровской области также прокомментировали инцидент. Как и ожидалось, виновником ДТП является водитель грузовика. Он выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил другой транспорт. В отношении него уже было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ.

Ранее "Телеграф" писал о новых подробностях ДТП в Румынии с автобусом из Украины. Водитель автобуса признался, что допустил досадную ошибку.