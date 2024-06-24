Десятки людей пострадали: в Кривом Роге маршрутка с пассажирами столкнулась с фурой и перевернулась (фото, видео)

Всех пострадавших госпитализировали

В Кривом Роге произошло ДТП с участием фуры и маршрутки с пассажирами. В результате происшествия есть десятки пострадавших, некоторых из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает издание "Свої" с места происшествия. Отмечается, что авария случилась утром 24 июня, недалеко от рынка "Терминал".

Так, маршрутка направлялась со стороны проспекта Металлургов, а фура двигалась по Никопольскому шоссе. Последняя не отдала преимущество в движении общественному транспорту.

В результате маршрутка перевернулась на бок. Пострадали 22 человека. По данным издания, четверо из них могут быть в тяжелом состоянии.

Отмечается также, что светофоры в момент дорожно-транспортного происшествия не работали.

Детали данного инцидента пока не прокомментировали официальные службы. Подробности ДТП будут устанавливаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский автобус за границей попал в серьезное ДТП. Это случилось на трассе №17 вблизи города Красностав в Люблинском воеводстве. Автобус, который ехал из Киева в Варшаву с 57 пассажирами и водителем на борту, съехал в кювет и опрокинулся на бок.