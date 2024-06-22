Все через зачіску: ветерана війни жорстоко побили в Києві (фото)

Поліція відпустила злодіїв

У ніч напроти суботи, 22 червня, в Києві невідомі жорстоко побили колишнього військового. Поліція затримала порушників.

Про це пишуть у мережі. Зазначається, що постраждалим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр Олександр.

Інцидент стався опівночі 22 червня, коли воїн вигулював свою собаку у парку. По дорозі додому до Олександра підійшли три людини і почали чіплятися.

Наймолодший з фігурантів пред'являв військовому претензії за його зачіску. І вже за кілька митей після балачок Олександр отримав сильний удар. Військовий не зміг чинити опір злодіям, адже був дезорієнтований через сильні побої.

"Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", — йдеться у повідомлені.

За словами очевидців, на місце події приїхала поліція та швидка допомога. Порушників одразу заарештували та відвезли у відділок. Там взяли показання та відпустили. Такою розв'язкою побиття користувачі мережі вкрай незадоволені.

Зазначається, що Олександр брав участь у серйозних боях, має посвідчення учасника бойових дій (УБД), державні нагороди. Після звільнення, продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, повʼязаній з допомогою нашій армії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Нікополі до смерті забили співробітника ТЦК. Чоловік спробував розборонити бійку, яку побачив із вікна.