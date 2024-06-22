Все из-за прически: ветерана войны жестоко избили в Киеве (фото)

Полиция отпустила фигурантов

В ночь на субботу, 22 июня, в Киеве неизвестные жестоко избили бывшего военного. Полиция задержала нарушителей.

Об этом пишут в сети. Отмечается, что пострадавшим оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр Александр.

Инцидент произошел в полночь 22 июня, когда воин выгуливал свою собаку в парке. По дороге домой к Александру подошли три человека и начали придираться.

Младший из фигурантов предъявлял военному претензии за его прическу. И уже через несколько мгновений после разговоров Александр получил сильный удар. Военный не смог сопротивляться фигурантам, ведь был дезориентирован из-за сильных побоев.

"Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, на место происшествия приехала полиция и скорая помощь. Нарушителей сразу арестовали и отвезли в отделение. Там взяли показания и отпустили. Такой развязкой избиения пользователи сети крайне недовольны.

Отмечается, что Александр участвовал в серьезных боях, имеет удостоверение участника боевых действий (УБД), государственные награды. После увольнения продолжил свою деятельность как волонтер и на работе, связанной с помощью нашей армии.

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