Довелося закривати від собак: одесит підірвав себе гранатою просто у парку (фото 18+)

Причину смерті ще встановлюють

У суботу, 22 червня, в Одесі у парку на Кримському бульварі чоловік підірвав себе. Він ліг на саморобну гранату.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Зазначається, що постраждалому було 43 роки.

У міських чатах о 09:00 почали з'являтись перші повідомлення кривавої трагедії. Зокрема, що частини тіла чоловіка розлетілись на велику відстань, тому поліція просить з собаками не гуляти біля місця події.

"Там труп, шматки органів валяються. Людину гранатою розірвало", — писали містяни.

Правоохоронці прибули на місце події, де виявили уламки саморобної гранати. На тілі загиблого, якому 43 роки, є травми та поранення, характерні для вибухових.

Зазначається, що чоловік жив неподалік від місця події. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти.

У поліції наголосили, що усі деталі ще встановлюються. Але попередня версія — самогубство.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні ввечері в Одесі сталась ДТП за участі самоката. Постраждалий кілька разів перевернувся у польоті після зіткнення з авто.