Пришлось закрывать от собак: одессит подорвал себя гранатой прямо в парке (фото 18+)
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Причину смерти еще устанавливают
В субботу, 22 июня, в Одессе в парке на Крымском бульваре мужчина подорвал себя. Он лег на самодельную гранату.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что пострадавшему было 43 года.
В городских чатах в 09:00 начали появляться первые сообщения о кровавой трагедии. В частности, части тела мужчины разлетелись на большое расстояние, поэтому полиция просит с собаками не гулять возле места происшествия.
"Там труп, куски органов валяются. Человека гранатой разорвало", — писали горожане.
Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили обломки самодельной гранаты. На теле погибшего, которому 43 года, есть травмы и ранения, характерные для взрывных.
Отмечается, что мужчина жил недалеко от места происшествия. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.
В полиции подчеркнули, что все детали еще устанавливаются. Но предварительная версия – самоубийство.
Ранее "Телеграф" писал, что накануне вечером в Одессе произошло ДТП с участием самоката. Пострадавший несколько раз перевернулся в полете после столкновения с автомобилем.