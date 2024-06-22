Пришлось закрывать от собак: одессит подорвал себя гранатой прямо в парке (фото 18+)

Причину смерти еще устанавливают

В субботу, 22 июня, в Одессе в парке на Крымском бульваре мужчина подорвал себя. Он лег на самодельную гранату.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что пострадавшему было 43 года.

В городских чатах в 09:00 начали появляться первые сообщения о кровавой трагедии. В частности, части тела мужчины разлетелись на большое расстояние, поэтому полиция просит с собаками не гулять возле места происшествия.

"Там труп, куски органов валяются. Человека гранатой разорвало", — писали горожане.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили обломки самодельной гранаты. На теле погибшего, которому 43 года, есть травмы и ранения, характерные для взрывных.

Отмечается, что мужчина жил недалеко от места происшествия. Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

В полиции подчеркнули, что все детали еще устанавливаются. Но предварительная версия – самоубийство.

Ранее "Телеграф" писал, что накануне вечером в Одессе произошло ДТП с участием самоката. Пострадавший несколько раз перевернулся в полете после столкновения с автомобилем.