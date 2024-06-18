У Києві маршрутка з людьми влетіла в паркан: що відомо, фото

Фото з місця події опублікували у мережі

У вівторок, 18 червня, у Києві сталася ДТП за участь громадського транспорту в Солом'янському районі. Маршрутка з людьми влетіла в паркан на проспект Повітряних Сил.

Про це повідомляють у низці місцевих телеграм-каналах. Попередньо, без постраждалих.

Фото аварії потрапили до соцмереж. На світлині автобус 805 маршруту.

Наразі невідомо, що сталося причиною ДТП. Очевидці припускають, що подія сталася через погане самопочуття водія.

Користувачі мережі зазначають, що на місці вже працюють поліція та медики.

Аварія на проспекті Повітряних Сил

Патрульна поліція Києва повідомляє, що внаслідок ДТП на проспекті Повітряних сил, рух транспорту ускладнений від вулиці В'ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі. Враховуйте цю інформацію під час планування своєї поїздки та часу.

Аварія за участю громадського транспорту

Нагадуємо, у понеділок, 17 червня, у Києві сталася аварія за участю мотоцикліста. Чоловік на високій швидкості влетів у легковий автомобіль. Подія сталася на проспекті Леся Курбаса біля колій швидкісного трамвая.

Попередньо, мотоцикліст допустив зіткнення з автівкою марки Renault. На місце ДТП одразу прибули медики. На фото, які потрапили до мережі, видно як лікарі надають допомогу чоловіку, який постраждав внаслідок аварії.

На фото потрапив і мотоцикл, який вщент розбитий. На асфальті просто калюжа крові. Авто теж має значні пошкодження. У легковика добряче пом'ята задня частина.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно в Києві на мосту Патона сталася аварія. Поліція з'ясувала, що водійка відволіклася та влетіла у відбійник.