В Киеве маршрутка с людьми влетела в забор: что известно, фото

Фото с места происшествия опубликовали в сети

Во вторник, 18 июня, в Киеве произошло ДТП за участие общественного транспорта в Соломенском районе. Маршрутка с людьми влетела в забор на проспект Воздушных сил.

Об этом сообщают в ряде местных телеграм-каналов. Предварительно, без пострадавших.

Фото аварии попали в соцсети. На снимке автобус 805 маршрута.

Пока неизвестно, что стало причиной ДТП. Очевидцы предполагают, что событие произошло из-за плохого самочувствия водителя.

Пользователи отмечают, что на месте уже работают полиция и медики.

Авария на проспекте Воздушных сил

Патрульная полиция Киева сообщает, что в результате ДТП на проспекте Воздушных сил движение транспорта осложнено от улицы Вячеслава Черновола в направлении Севастопольской площади. Учитывайте эту информацию при планировании поездки и времени.

Авария с участием общественного транспорта

Напомним, в понедельник, 17 июня, в Киеве произошла авария с участием мотоциклиста. Мужчина на высокой скорости влетел в легковой автомобиль. Событие произошло на проспекте Леся Курбаса возле путей скоростного трамвая.

Предварительно, мотоциклист допустил столкновение с авто маркой Renault. На место ДТП сразу прибыли медики. На фото, которые попали в сеть, видно, как врачи оказывают помощь мужчине, пострадавшему в результате аварии.

На фото попал и мотоцикл, который разбитый полностью. На асфальте просто лужа крови. Автомобиль тоже имеет значительные повреждения. У легковушки изрядно помятая задняя часть.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве на мосту Патона произошла авария. Полиция выяснила, что водитель отвлеклась и влетела в отбойник.