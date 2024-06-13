У Києві на мосту Патона сталася аварія: рух транспорту ускладнено (фото)
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На дорозі утворився затор
У четвер, 13 червня, у Києві на мосту Патона сталася ДТП. Рух транспорту ускладнено в напрямку Наддніпрянського шосе.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва. За інформацією правоохоронців, аварія сталася на з'їзді з мосту.
Через ДТП утворився затор. Водіям рекомендується врахувати це при плануванні свого маршруту та часу.
На фото видно, що автомобіль марки КІА влетів у відбійник. Обійшлося без постраждалих, тільки авто зазнало механічних пошкоджень.
Також з'явилося відео ДТП. Поліція з'ясувала обставини інциденту. Виявилося, водійка відволіклася та наїхала на бар'єрну огорожу.
Крім цього у ЗМІ повідомляють про аварію на вулиці Данила Щербаківського в бік вулиці Стеценка. Зазначається, що постраждалих немає. Проте рух вулицею ускладнено. Врахуйте цю інформацію при плануванні поїздки.
Нагадуємо, днями у Києві вантажівка "Нової пошти" потрапила в ДТП. Подія сталася на вулиці Олени Теліги.
Причиною аварії стала мокра дорога. На спуску водій фури не впорався з керуванням. Внаслідок цього причіп вантажівки перекинувся.
Працівники "Нової пошти" перевантажили посилки в інший автомобіль. У компанії зазначили, що все вціліло тому, що було добре запаковане. Затримки у доставці будуть, але все дійде до отримувачів.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти. Опівночі під час патрулювання муніципали помітили пошкоджений автомобіль Chevrolet Trax з ознаками аварії. За кермом перебував чоловік з видимими травмами.