У Києві на мосту Патона сталася аварія: рух транспорту ускладнено (фото)

На дорозі утворився затор

У четвер, 13 червня, у Києві на мосту Патона сталася ДТП. Рух транспорту ускладнено в напрямку Наддніпрянського шосе.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. За інформацією правоохоронців, аварія сталася на з'їзді з мосту.

Через ДТП утворився затор. Водіям рекомендується врахувати це при плануванні свого маршруту та часу.

Аварія на з'їзді з мосту Патона

На фото видно, що автомобіль марки КІА влетів у відбійник. Обійшлося без постраждалих, тільки авто зазнало механічних пошкоджень.

Також з'явилося відео ДТП. Поліція з'ясувала обставини інциденту. Виявилося, водійка відволіклася та наїхала на бар'єрну огорожу.

Крім цього у ЗМІ повідомляють про аварію на вулиці Данила Щербаківського в бік вулиці Стеценка. Зазначається, що постраждалих немає. Проте рух вулицею ускладнено. Врахуйте цю інформацію при плануванні поїздки.

ДТП вулиці Щербаківського

Нагадуємо, днями у Києві вантажівка "Нової пошти" потрапила в ДТП. Подія сталася на вулиці Олени Теліги.

Причиною аварії стала мокра дорога. На спуску водій фури не впорався з керуванням. Внаслідок цього причіп вантажівки перекинувся.

Працівники "Нової пошти" перевантажили посилки в інший автомобіль. У компанії зазначили, що все вціліло тому, що було добре запаковане. Затримки у доставці будуть, але все дійде до отримувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти. Опівночі під час патрулювання муніципали помітили пошкоджений автомобіль Chevrolet Trax з ознаками аварії. За кермом перебував чоловік з видимими травмами.