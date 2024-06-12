Зарізав за відмову закурити: у поліції розкрили деталі резонансного вбивства підлітка під Одесою

Нападник може провести у в’язниці найближчі 15 років

На Одещині 17-річний хлопець напав із ножем на двох підлітків, які відмовилися дати йому закурити. Один із постраждалих помер, другий поранений.

Про це повідомили у поліції Одеської області. Проти неповнолітнього нападника відкрили кримінальну справу одразу за двома статтями.

Інцидент трапився 10 червня у селі Троїцьке Любашівської ОТГ Подільського району. До місцевого відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про смертельне ножове поранення підлітка — хлопець помер до приїзду медиків.

Правоохоронці з’ясували, що на зупинці громадського транспорту була група місцевих підлітків, серед яких 17-річний неповнолітній з іншої області (за деякими даними переселенець). Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих хлопців, то зловмисник попросив у них закурити, але йому відмовили. Хлопець розлютився і почав бити ножем одного з підлітків. Другий спробував захистити друга і відштовхнути нападника, але його поранили ножем у ногу. Після цього нападник втік із місця злочину.

У загиблого підлітка знайшли на тілі кілька ножових колото-різаних поранень. За попередніми даними, він помер саме через величезну кількість відкритих ран грудної клітки, але остаточну причину встановлять після судово-медичної експертизи. Другий постраждалий отримав різану рану ноги.

Нападник ховався у товариша, його знайшли та затримали, а також вилучили одяг, у якому він був у момент конфлікту. Йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві та умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 125 ККУ). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Правоохоронці призначили кілька експертиз та встановлюють усі подробиці події. Затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали про те, що через вбивство підлітка у Троїцькому місцеві жителі вчинили бунт. Вони кидалися на капот машини поліцейських, щоб зупинити їх. Вони вимагали від правоохоронців справедливого покарання та у Нацполіції пообіцяли, що винний не залишиться безкарним.

"Також зазначимо, що в день проведення поліцейськими слідчого експерименту з підозрюваним у телеграм-каналах було розповсюджено відео інциденту за участю поліцейських та родичів убитого підлітка. Ми розуміємо емоції родичів від втрати дитини. Зловмисник неодмінно понесе покарання за скоєне", — зазначили у поліції.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Запоріжжі дівчинка-підліток упала з даху будинку. Перед цим вона побилася з одноліткою.