Зарізав та витягнув на вулицю: у Києві чоловік убив власного брата (фото)

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за вбивство власного брата. Слідчі повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався у В Оболонському районі столиці.

Правоохоронці з'ясували, що загиблий напередодні приїхав у гості до родича. Під час розпивання спиртних напоїв у чоловіків винник конфлікт. Після чого зловмисник схопив ніж та завдав декілька ударів. Від ножових поранень 43-річний чоловік помер.

Щоб приховати злочин, зловмисник витягнув тіло на вулицю та відтер сліди крові.

Знаряддя вбивства

"Аби приховати сліди злочину, порушник витягнув тіло вбитого на вулицю та відтер сліди крові. Крім того, під час спілкування з правоохоронцями останній запевняв, що йому нічого не відомо про обставини події, однак співробітники поліції зібрали докази, які вказували на причетність 50-річного киянина до вчинення кримінального правопорушення, та затримали його", — зазначили у поліції.

Розслідування триває

Нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На час слідства він перебуватиме під варто. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фігурант справи

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік побив і зґвалтував неповнолітню, яка приїхала в гості до знайомого. Зловмисник почув вирок.