Трагедія в київському метро: медики розповіли по стан жінки, яка впала під потяг

Лікарі надали всю необхідну допомогу

Жінка, яка впала під потяг на станції метро "Контрактова площа" у Києві, втратила праву руку. Стан потерпілої медики розцінюють як стабільно важкий.

Про це розповів завідувач відділення політравми в Олександрівській лікарні Євген Баценко в ефірі телеканалу "Київ24". Лікар зазначає, крім кінцівки у жінки постраждала голова та грудна клітина.

"Жінка доставлена у важкому стані. Крім пошкодження верхньої кінцівки, у неї також травма голови та грудної клітини. На жаль, руку не вдалося врятувати. Була надана вся необхідна допомога, зараз жінка знаходиться в палаті реанімації", — розповідає Баценко.

Нагадуємо, трагічний випадок стався 13 червня приблизно о 20:40 на станції метро "Контрактова площа". Жінка 1985 року народження стояла на пероні, але в якийсь момент втратила рівновагу та впала на рейки. В цей час якраз прибував поїзд, під колеса якого вона й потрапила.

На місце події відразу ж прибули рятувальники та медики. Постраждалу деблокували з-під вагона метро та з тяжкими травмами терміново госпіталізували до лікарні.

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