Трагедия в киевском метро: медики рассказали о состоянии женщины, которая упала под поезд

Врачи оказали всю необходимую помощь

Женщина, упавшая под поезд на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве, потеряла правую руку. Состояние пострадавшей медики расценивают как стабильно тяжелое.

Об этом рассказал заведующий отделением политравмы в Александровской больнице Евгений Баценко в эфире телеканала "Киев24". Врач отмечает, что кроме конечности у женщины пострадала голова и грудная клетка.

"Женщина доставлена в тяжелом состоянии. Кроме повреждения верхней конечности, у нее также травма головы и грудной клетки. К сожалению, руку не удалось спасти. Была оказана вся необходимая помощь, сейчас женщина находится в палате реанимации", — рассказывает Баценко.

Напомним, трагический случай произошел 13 июня примерно в 20:40 на станции метро "Контрактовая площадь". Женщина 1985 года рождения стояла на перроне, но в какой-то момент потеряла равновесие и упала на рельсы. В это время прибывал поезд, под колеса которого она и попала.

На место происшествия сразу прибыли спасатели и медики. Пострадавшую деблокировали из-под вагона метро и с тяжелыми травмами срочно госпитализировали в больницу.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве пострадала беременная в тройном ДТП. А карета скорой помощи по пути к ней тоже разбилась.