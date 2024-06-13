У Києві ділки викрали лікаря-кардіолога та вимагали 2 мільйони доларів: відео

Викрадачі можуть провести 12 років за ґратами

У Києві затримали двох чоловіків, які викрали лікаря-кардіолога та вимагали в нього 2 мільйони доларів. Зловмисники заздалегідь спланували викрадення 66-річного чолвіка, який обіймає посаду завідувача відділення однієї зі київських лікарень.

Про це повідомляє поліція Києва. Правопорушникам оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Інцидент стався весною 2024 року в Солом'янському районі столиці. Викрадачі підійшли до лікаря на вулиці та представилися правоохоронцями. Після чого силою посадили потерпілого у своє авто.

"Як встановили поліцейські, двоє місцевих мешканців, 1970 та 1979 років народження, заздалегідь спланували вчинення злочину щодо 66-річного потерпілого, який обіймає посаду завідувача відділення однієї зі столичних лікарень", — йдеться у повідомленні.

Момент викрадення

Чоловіки вимагали у киянина два мільйони доларів, проте не отримали бажаного і забрали 15 тисяч гривень готівкою. Згодом лікаря підпустили.

"Столичні правоохоронці, провівши ряд розшукових заходів, встановили особи викрадачів та затримали одного з них у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", — зазначають у поліції.

Поліція вилучила зброю та інші предмети

Зловмисники довго переховалися від правоохоронних органів. Чоловіки декілька разів змінювали номерні знаки й автівки. Поліція провела ряд обшуків за їх місцями проживання, у ході яких "вилучили транспортні засоби, рації та засоби зв’язку, а також мисливські рушниці й набої до них".

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмисникам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, ч. 4 ст. 189 — вимагання", — повідомляють у поліції.

Одного із ділків затримали

Наразі одному зі чоловіків обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільника поки що не знайшли. Фігурантам справи загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві чоловік напав з ножем на продавця квітів. Під час конфлікту зловмисник наніс потерпілому декілька ножових поранень.