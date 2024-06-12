На Одещині переселенець жорстоко зарізав підлітка посеред вулиці: місцеві бунтують - ЗМІ (відео)

Підозрюваному загрожує великий строк

На Одещині сталося жорстоке вбивство підлітка. Після цього місцеві жителі вийшли на вулиці.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Так, за даними видання "Думська", яке посилається на джерела у правоохоронних органах, подія сталася в ніч проти 11 червня у селі Троїцьке. Там двоє учнів 9-го класу стояли на зупинці, коли до них підійшов 18-річний хлопець і попросив закурити. Почувши відмову, він ударив ножем у груди і живіт одного з хлопчиків, а другому порізав ногу і втік.

На жаль, за інформацією журналістів, один із підлітків помер до приїзду швидкої, другого забрали до лікарні. Загиблому, за різними даними, 14-15 років. Наразі поліцейські вже затримали за підозрюваного у скоєнні злочину переселенця з Харківської області. Він нібито вже у всьому зізнався. За його словами, ніж він викинув дорогою додому.

Як пише газета "Пушкінська", відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статті 115 КК України (умисне вбивство). За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Тим часом місцеві пабліки публікують відео із села Троїцьке, де, як стверджується, місцеві жителі нібито влаштували "бунт" через резонансне вбивство. На кадрах із мережі видно, як кілька людей намагаються зупинити машину поліцейських, кидаючись їй на капот. Також автори посту, цитуючи слова місцевих жителів, пишуть: "вчора тут творився повний хаос, поліція не діє"

Чи справді в селі почався "бунт" поки що достеменно невідомо. На офіційних сторінках правоохоронців поки що немає жодної інформації про подію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі опубліковано відео з ймовірним убивцею директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщика.