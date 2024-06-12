Зарезал за отказ дать закурить: в полиции раскрыли детали резонансного убийства подростка под Одессой

Нападавший может провести в тюрьме ближайшие 15 лет

В Одесской области 17-летний парень напал с ножом на двух подростков, которые отказались дать ему закурить. Один из пострадавших умер, второй ранен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области. Против несовершеннолетнего нападающего открыли уголовное дело сразу по двум статьям.

Инцидент случился 10 июня в селе Троицкое Любашевской ОТГ Подольского района. В местное отделение полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи о смертельном ножевом ранении подростка — мальчик скончался до приезда медиков.

Правоохранители выяснили, что на остановке общественного транспорта была группа местных подростков, среди которых 17-летний несовершеннолетний из другой области (по некоторым данным переселенец). Когда мимо них проходили двое 15-летних местных парней, то злоумышленник попросил у них закурить, но ему отказали. Юноша разозлился и стал бить ножом одного из подростков. Второй попытался защитить друга и оттолкнуть нападающего, но был ранен ножом в ногу. После этого нападающий сбежал с места преступления.

У погибшего подростка нашли на теле несколько ножевых колото-резаных ранений. По предварительным данным, он умер именно из-за огромного количества открытых ран грудной клетки, но окончательную причину установят после судебно-медицинской экспертизы. Второй пострадавший получил резаную рану ноги.

Нападавший прятался у товарища, его нашли и задержали, а также изъяли одежду, в которой он был в момент конфликта. Ему уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве и умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 УКУ). Сейчас подозреваемый находится под стражей. Правоохранители назначили несколько экспертиз и устанавливают все подробности произошедшего. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за убийства подростка в Троицком местные жители устроили бунт. Они бросались на капот машины полицейских, чтобы их остановить. Они требовали от правоохранителей справедливого наказания и в Нацполиции пообещали, что виновный не останется безнаказанным.

"Также отметим, что в день проведения полицейскими следственного эксперимента с подозреваемым в телеграмм-каналах было распространено видео инцидента с участием полицейских и родственников убитого подростка. Мы понимаем эмоции родственников от потери ребенка. Злоумышленник непременно понесет наказание за совершенное", — отметили в полиции.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Запорожье девочка-подросток упала с крыши дома. Перед этим она подралась со сверстницей.