В Одесі на дітей упав фонтан, один хлопчик загинув: у поліції озвучили подробиці

Поліція розслідує обставини смерті дитини

В Одесі на 7-й станції Великого Фонтану померла дитина. Вона залізла у фонтан, а на зверху впала чаша цього фонтану. Дитина померла на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, а також підтвердили у Нацполіції Одеської області. На місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

За попередніми даними, двоє підлітків 13 років грали у фонтані, що не працює. Вони залізли на його верхню бетонну конструкцію, яка не витримала та впала. Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер на місці, а другий із травмою пальця руки доставлений до лікарні.

Чому конструкція впала на дитину — невідомо, швидше за все, вона була погано закріплена. Чи були на місці події батьки поки невідомо. На місці НП працює слідчо-оперативна група, а тіло загиблого відправлять на судово-медичну експертизу, щоб визначити причину смерті. Лише після цього правоохоронці зможуть надати кваліфікацію події.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві помер водій крана прямо у кабіні на висоті 26 поверху. Чоловікові було лише 25 років.