Причина сміхотворна: дівчина-підліток впала з даху будинку після бійки з одноліткою (відео)

Жива дівчина чи ні, поки не відомо

Бійка підлітків у Шевченківському районі Запоріжжя мало не закінчилася трагедією. Конфлікт між дівчатами стався на даху занедбаного дитячого садка.

Бійка виникла через "жижу" для вейпу (електронна сигарета, що заправляється спеціальною рідиною — ред.,). Про це повідомив один із місцевих Telergam-каналів.

У мережі опублікували відео з місця подій. На ролику видно, що однолітки перебували в одній компанії. Але через розбіжності одна з дівчат схопила другу за волосся, спровокувавши бійку. В результаті одна з них ледь не вбилася, впавши з висоти другого поверху. Дівчина на ім’я Аліна, яка стала жертвою подруги, вирішила піти від компанії після бійки і зістрибнула з даху, де до цього проводила час із друзями.

"Але начебто все обійшлося, хоча хз, як там насправді ", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що група підлітків у Дніпрі жорстоко побила дитину. Вони вимагали у хлопчика гроші та телефон. При цьому кривдники записували все на відео. Офіційної інформації від правоохоронців про цей інцидент поки що немає.