Бійка через прострочену курку: у супермаркеті Дніпра відбулася сутичка між покупницями та поліцією (відео)

Конфлікт стався на очах численних покупців

В одному із супермаркетів Дніпра покупниці влаштували бійку з поліцейськими, через що однією з них розбили голову.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, конфлікт стався у магазині АТБ на Мануйлівському проспекті, дві покупниці поскаржилися співробітникам, що ті продають прострочену курку, після чого почався конфлікт.

Співробітники магазину викликали на допомогу поліцейських, проте конфлікт на цьому не скінчився. Після цього правоохоронці вирішили затримати жінок, під час чого одна з них зазнала травми внаслідок удару головою об підлогу.

На місце викликали медиків. Про стан постраждалої не повідомляється, проте на кадрах видно, що на підлозі магазину утворилася велика калюжа крові.

Обережно, на записах нижче присутні сцени насильства та нецензурна лексика.

На інших відео з місця події помітно, що в деяких відвідувачів поліцейські в грубій формі забирали телефони.

Як повідомлялося раніше, на Одещині напередодні чоловік спробував позичити у знайомої грошей, але отримав відмову. Після цього він узяв сокиру та пилку і в жорстокій формі розправився з її собакою та п’ятьма цуценятами.