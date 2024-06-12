Причина смехотворна: девушка-подросток упала с крыши дома после драки со сверстницей (видео)

Жива девушка или нет пока неизвестно

Драка подростков в Шевченковском районе Запорожья едва не закончилась трагедией. Конфликт между девушками произошел на крыше заброшенного детского сада.

Потасовка возникла из-за "жижи" для вейпа (электронная сигарета, заправляющаяся специальной жидкостью — ред.,). Об этом сообщил один из местных Telergam-каналов.

В сети опубликовали видео с места событий. На ролике видно, что сверстницы находились в одной компании. Но из-за разногласий одна из девушек схватила вторую за волосы, спровоцировав драку. В результате одна из них едва не убилась, упав с высоты второго этажа. Девушка по имени Алина, ставшая жертвой подруги, решила уйти от компании после потасовки и спрыгнула с крыши, где до этого проводила время с друзьями.

"Но вроде бы всё обошлось, хотя хз, как там на самом деле", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что группа подростков в Днепре жестоко избила ребенка. Они требовали у мальчика деньги и телефон. При этом обидчики все записывали на видео. Официальной информации от правоохранителей об этом инциденте пока нет.