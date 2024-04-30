Столи летіли у різні боки: біля київського кафе сталася масова бійка (відео 18+)

Чоловіків намагалися розняти, але безуспішно

Пізнього вечора у понеділок, 29 квітня, у Шевченківському районі Києва біля кафе "Білий налив" сталася масова бійка за участю десятка молодих людей. Хлопці штовхали один одного, а потім почали жорстоко битися.

Один із відвідувачів опинився на асфалті і його пинали ногами. Відео бійки опублікували очевидці у Телеграм-каналі "Труха Київ".

Так, біля входу до популярного закладу "Білий налив", розташованого на столичному Хрещатику, стався конфлікт між кількома компаніями відвідувачів.

Якоїсь миті молоді хлопці почали штовхатися, а сварка перетворилася на масову бійку. В результаті події один із чоловіків упав на асфальт і його продовжили жорстоко бити.

У відео присутня ненормативна лексика та сцени насильства. Суворо 18+.

Перелякані відвідувачі намагалися вгамувати чоловіків і розтягнути їх, однак у них нічого не вийшло

Що стало початком конфлікту і чи викликали на місце події поліцію — невідомо.

Бійка сталася перед закладом "Білий налив" на Хрещатику

Варто зазначити, що у соціальній мережі бурхливо відреагували на масову бійку – люди залишали сотні гнівних коментарів. Кияни звали до "Білого наливу" ТЦК і обурювалися, що всі відвідувачі розмовляють "на руснявам":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі з’явилося шокуюче відео вбивства підлітка на фунікулері у Києві. Ці кадри раніше ніде не публікувалося.