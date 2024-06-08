Епічне хизування двох BMW у Києві закінчилось аварією: подробиці (фото, відео)

В обох машин тепер є помітні пошкодження

У Києві два дрифтери намагались повихвалятись своїми автівками та у результаті зіштовхнулись. Не зупинили їх і чималі штрафи, які передбачені для шанувальників екстремальної їзди.

Епічна ДТП з дорогими автомобілями потрапила на відео, яке швидко розлетілось мережею. Опублікували ефектну ДТП в Instagram-акаунті luxurycars.ukraine.

На кадрах помітно, що тюнінговані машини BMW M3 та BMW M4 2015 року випуску перегазовували одна одну, створюючи ефектну димову завісу. Але одна машина врізалась в іншу — M3 влетіла в M4.

Як наслідок, в обох машин тепер є помітні пошкодження. А коштують такі автівки, відповідно до пропозицій на авторинку, від 39 тисяч доларів. Тож і ремонт власникам може влетіти у копієчку.

Нагадаємо, у Львові ледь не наробив лиха п’яний водій. Дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері 3 червня. Зіткнення відбулось на перетині вулиць Героїв Майдану та Стрийської. Тут зіштовхнувся рейсовий автобус та елітний позашляховик. Йдеться про Mercedes-Benz G-Class або, як його ще називають, "Гелендваген" або "Гелік". Він в’їхав в маршрут номер 18, що курсує Львовом.

Раніше "Телеграф" писав, що жахлива аварія сталася на автодорозі Кагарлик — Київ, що на Обухівщині. Загинув 43-річний чоловік. Водій вантажного автомобіля "Renault" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.