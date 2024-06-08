Эпическая кичливость двух BMW в Киеве закончилась аварией: подробности (фото, видео)

У обеих машин теперь есть заметные повреждения

В Киеве два дрифтера пытались похвастаться своими автомобилями и в результате столкнулись. Не остановили их и немалые штрафы, предусмотренные для любителей экстремальной езды.

Эпическое ДТП с дорогими автомобилями попало на видео и быстро разлетелось сетью. Опубликовали эффектную ДТП в Instagram-аккаунте luxurycars.ukraine.

На кадрах заметно, что тюнингованные машины BMW M3 и BMW M4 2015 выпуска перегазовывали друг друга, создавая эффектный дымовой занавес. Но одна машина врезалась в другую – M3 влетела в M4.

Как следствие, у обеих машин теперь есть заметные повреждения. А стоят такие автомобили, согласно предложениям на авторынке, от 39 тысяч долларов. Так что и ремонт владельцам может влететь в копеечку.

Напомним, во Львове чуть не наделал беды пьяный водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 июня. Столкновение произошло на пересечении улиц Героев Майдана и Стрыйской. Здесь столкнулся рейсовый автобус и элитный внедорожник. Речь идет о Mercedes-Benz G-Class или, как его еще называют, "Гелендваген" или "Гелик". Он въехал в маршрут номер 18, курсирующий по Львову.

Ранее "Телеграф" писал, что ужасная авария произошла на автодороге Кагарлык — Киев, что на Обуховщине. Погиб 43-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля Renault не справился с управлением и съехал в кювет.