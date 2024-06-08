Маршрутка з пасажирами перекинулася у Кривому Розі, є постраждалі: подробиці (фото, відео)

Постраждало двоє людей

У Кривому Розі маршрутка з пасажирами перекинулась на бік під час руху. Попередньо відомо, що постраждав водій автобуса та одна пасажирка літнього віку.

Проте від госпіталізації вони відмовились. Про це інформує телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг".

"Маршрутка з пасажирами перекинулася на бік у Довгинцівському районі. Попередньо, водію автобуса №265 стало зле і він не впорався з керуванням. Пенсіонерка у салоні отримала забій грудної клітини. Однак і вона, і водій від госпіталізації відмовилися", — йдеться у повідомленні.

Район, у якому сталась ДТП

Зазначається, що патрульні складатимуть адмінматеріал за ст. 124 КУпАП за порушення правил дорожнього руху.

Одна з пасажирок автобуса зазначила, що всього водій віз трьох людей.

"Раптово його заносить наліво, об дерево, і перекинулася маршрутка на бік. Бабуся сильно вдарилася об поручень, всі відра поперевертались. Нас було троє в маршрутці. Потім допомогли нам вийти через люк", – розповіла пасажирка автобуса Таїса Іванівна.

Раніше "Телеграф" писав, що жахлива аварія сталася на автодорозі Кагарлик — Київ, що на Обухівщині. Загинув 43-річний чоловік. Водій вантажного автомобіля "Renault" не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Як з'ясувалося, причиною трагедії стало раптове погіршення самопочуття керманича. Медики з'ясували, що у нього під час руху обірвався тромб.