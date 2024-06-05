4 кулі за зауваження: в Одесі затримали підозрюваного у звірячому вбивстві військового (фото та відео)

Чоловік намагався втекти

В Одесі затримали чоловіка, який жорстоко вбив військового за зауваження про гучну музику. Йому вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. За її даними, інцидент стався в ніч проти 4 червня в одній із багатоповерхівок на вулиці Академіка Корольова. Слідством встановлено, що 28-річний чоловік, який приїхав із сусідньої області на вихідні до брата в Одесу (за даними в мережі, йдеться про військового), почув із родичем гучну музику та крики, що лунали з квартири на дев’ятому поверсі. Піднявшись, вони постукали у двері, а коли вийшов мешканець квартири, зробили йому зауваження.

Проте галасливий сусід почав поводитися агресивно і між чоловіками виник конфлікт, який переріс у штовханину. Тоді зловмисник увійшов до квартири, взяв пістолет, і, повернувшись, кілька разів вистрілив у одного з них, влучивши у груди. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Місцеві пабліки стверджують, що вбивця всадив близько 4 куль у тіло своєї жертви. Брат убитого повідомив про подію сусідам, а ті – поліцію.

Після скоєння злочину правопорушник спробував втекти, але вже за годину його спіймали поліцейські. Як виявилося, він ховався у квартирі матері. Вбивцею виявився 22-річний місцевий житель.

"З місця події правоохоронці вилучили незареєстровану на зловмисника зброю, попередньо вогнепальну, та кілька гільз, які з іншими речовими доказами направлять на експертизу. Звідки у підозрюваного зброю та її походження слідчі встановлюватимуть під час розслідування", — йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту вже повідомили про підозру у умисному вбивстві. Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше "Телеграф" розповів своїм читачам, що на Одещині судитимуть 15-річну дівчину, яку звинувачують у навмисному вбивстві подруги. Школярка визнана осудною.