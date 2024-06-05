4 пули за замечание: в Одессе задержали подозреваемого в зверском убийстве военного (фото и видео)

Мужчина пытался скрыться

В Одессе задержали мужчину, который жестоко убил военного за замечание о громкой музыке. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. По её данным, инцидент произошел в ночь на 4 июня в одной из многоэтажек на улице Академика Королёва. Следствием установлено, что 28-летний мужчина, приехавший из соседней области на выходные к брату в Одессу (по данным в сети, речь идет о военном), услышал с родственником громкую музыку и крики, раздававшиеся из квартиры на девятом этаже. Поднявшись, они постучались в дверь, а когда вышел житель дома, сделали ему замечание.

Однако шумный сосед начал вести себя агрессивно и между мужчинами возник конфликт, который перерос в толкотню. Тогда злоумышленник вошел в квартиру, взял пистолет, и, вернувшись, несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Местные паблики утверждают, что убийца всадил около 4 пуль в тело своей жертвы. Брат убитого сообщил о происшествии соседям, а те – полицию.

После совершения преступления правонарушитель попытался скрыться, но уже через час был пойман полицейскими. Как оказалось, он прятался в квартире матери. Убийцей оказался 22-летний местный житель.

"С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное на злоумышленника оружие, предварительно огнестрельное, и несколько гильз, которые с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу. Откуда у подозреваемого оружие и его происхождение следователи будут устанавливать в ходе расследования", — говорится в сообщении.

В настоящий момент фигуранту уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказал своим читателям, что в Одесской области будут судить 15-летнюю девушку, которую обвиняют в умышленном убийстве подруги. Школьница признана вменяемой.