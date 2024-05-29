Тікали від поліції на швидкості 150 км/год: у Польщі сталася трагедія з двома підлітками з України (фото)
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Водій помер на місці, а його пасажир у лікарні
У Польщі в ДТП загинули 16-річний підліток з України та його 17-річний пасажир. Хлопець за кермом влаштував втечу від поліції, проїхавши 40 кілометрів на швидкості близько 150 км/год і врешті-решт влетів у дерево.
Як повідомляє агентство РАР, трагедія сталася в ніч з 28 на 29 травня на головній Гданській магістралі – проспекті Перемоги. Поліцейські дали сигнал зупинитись автомобілю Audi A4 у місті Вейгерово, проте водій його проігнорував.
Поліцейські зі світловими та звуковими сигналами почали переслідувати Audi A4, і підліток під час погоні врізався у дерево. Водій загинув на місці, а його пасажир зазнав тяжких травм. Врятувати 17-річного хлопця не вдалося, він помер у лікарні, додали у Trojmiasto. Загиблі – громадяни України.
"Водій на великій швидкості тікав вулицями Гдині, Сопота та Гданська, потім втратив контроль над керуванням, врізався в дерево, внаслідок чого авто перекинулося", — розповіла представник поліції Гданська Карина Камінська.
За словами поліцейських, водій їхав на швидкості близько 150-160 км/год, при тому, що в Польщі максимально допустима швидкість руху автомобіля в місті – 50 км/год. 40-кілометрів, що розділяють Вейгерове та Гданськ підліток подолав за 20 хвилин. При цьому він перетинав перехрестя на червоне світло та створював небезпеку на дорозі.
"Водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, тим самим змусивши їх різко загальмувати. Погоня закінчилася в Гданську, де водій Audi, ймовірно, бажаючи уникнути зіткнення з іншим водієм, не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерево, після чого його автомобіль перекинувся", – розповіли у поліції.
Обставини трагедії розслідує поліція. Імовірною причиною втечі, за попередніми даними, може бути відсутність у підлітка прав водія.
Як повідомляв "Телеграф", 3 травня у Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем BMW. В результаті загинули двоє громадян України та громадянин Білорусі.