Тікали від поліції на швидкості 150 км/год: у Польщі сталася трагедія з двома підлітками з України (фото)

Водій помер на місці, а його пасажир у лікарні

У Польщі в ДТП загинули 16-річний підліток з України та його 17-річний пасажир. Хлопець за кермом влаштував втечу від поліції, проїхавши 40 кілометрів на швидкості близько 150 км/год і врешті-решт влетів у дерево.

Як повідомляє агентство РАР, трагедія сталася в ніч з 28 на 29 травня на головній Гданській магістралі – проспекті Перемоги. Поліцейські дали сигнал зупинитись автомобілю Audi A4 у місті Вейгерово, проте водій його проігнорував.

Поліцейські зі світловими та звуковими сигналами почали переслідувати Audi A4, і підліток під час погоні врізався у дерево. Водій загинув на місці, а його пасажир зазнав тяжких травм. Врятувати 17-річного хлопця не вдалося, він помер у лікарні, додали у Trojmiasto. Загиблі – громадяни України.

"Водій на великій швидкості тікав вулицями Гдині, Сопота та Гданська, потім втратив контроль над керуванням, врізався в дерево, внаслідок чого авто перекинулося", — розповіла представник поліції Гданська Карина Камінська.

За словами поліцейських, водій їхав на швидкості близько 150-160 км/год, при тому, що в Польщі максимально допустима швидкість руху автомобіля в місті – 50 км/год. 40-кілометрів, що розділяють Вейгерове та Гданськ підліток подолав за 20 хвилин. При цьому він перетинав перехрестя на червоне світло та створював небезпеку на дорозі.

Маршрут, яким неповнолітні українці тікали від поліції

"Водій Audi намагався зіштовхнути поліцейських з дороги, різко змінивши смугу руху, тим самим змусивши їх різко загальмувати. Погоня закінчилася в Гданську, де водій Audi, ймовірно, бажаючи уникнути зіткнення з іншим водієм, не впорався з керуванням, його занесло і він врізався в дерево, після чого його автомобіль перекинувся", – розповіли у поліції.

Обставини трагедії розслідує поліція. Імовірною причиною втечі, за попередніми даними, може бути відсутність у підлітка прав водія.

Як повідомляв "Телеграф", 3 травня у Варшаві сталася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем BMW. В результаті загинули двоє громадян України та громадянин Білорусі.