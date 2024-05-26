Події розгортались, як в кіно: на Полтавщині поліція розшукала тіло чоловіка, який зник без вісти 15 років тому

Вдалося розшукати свідків та з’ясувати обставини зникнення людини

На Полтавщині поліція встановила обставини вбивства майже 15-річної давності. Підозрюваному у вбивстві вже повідомлено про підозру

Про це повідомляє поліція області. У відомстві зазначили, що про зникнення мешканця Лубен до правоохоронців повідомила його мати. Жінка зазначила, що її син 23 травня 2009 року поїхав на скутері у невідомому напрямку та додому вже не повернувся.

"По базах даних Міністерства внутрішніх справ України мешканець Полтавщини (1979 року народження) значився безвісти зниклим із 2009 року. Обставини його зникнення поліції вдалося встановити вже у травні 2024 року. З’ясувалось, що зниклого мешканця Лубенщини вбили та кинули в колодязь", — йдеться в повідомленні.

Для розкриття цього злочину та встановлення всіх обставин події було залучено не лише працівників Лубенського відділу поліції, а й фахівців-криміналістів, оперативників карного розшуку та слідчих Головуправління поліції Полтавщини.

Також вдалося розшукати свідків та з’ясувати обставини зникнення людини. Слідчі встановили, що ввечері 23-го травня 2009 року розшукуваний чоловік відпочивав у компанії знайомих. Потім між потерпілим і одним з його знайомих (1986 року народження) виник конфлікт.

У ході з’ясування стосунків фігурант сокирою наніс 30-річному опонентові смертельне тілесне ушкодження. А щоб приховати сліди злочину, зловмисник викинув тіло вбитого в закинутий колодязь.

"Підозрюваному у вбивстві вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", — розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

У березні 2024 року під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські знайшли в колодязі залишки тіла людини. Згодом судова та генетична експертизи підтвердили, що тіло належить чоловікові, якого розшукували як безвісти зниклого.

23 травня поточного року слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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