События разворачивались, как в кино: на Полтавщине полиция разыскала тело мужчины, пропавшего без вести 15 лет назад

Удалось разыскать свидетелей и выяснить обстоятельства исчезновения человека

В Полтавской области полиция установила обстоятельства убийства почти 15-летней давности. Подозреваемому в убийстве уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает полиция области. В ведомстве отметили, что об исчезновении жителя Лубен правоохранителям сообщила его мать. Женщина отметила, что ее сын 23 мая 2009 поехал на скутере в неизвестном направлении и домой уже не вернулся.

"По базам данных Министерства внутренних дел Украины житель Полтавщины (1979 года рождения) числился без вести пропавшим с 2009 года. Обстоятельства его исчезновения полиции удалось установить уже в мае 2024 года. Выяснилось, что пропавшего жителя Лубенщины убили и бросили в колодец", — говорится в сообщении.

Для раскрытия этого преступления и установления всех обстоятельств происшествия были привлечены не только работники Лубенского отдела полиции, но и специалисты-криминалисты, оперативники уголовного розыска и следователи Главуправления полиции Полтавщины.

Также удалось разыскать свидетелей и установить обстоятельства исчезновения человека. Следователи установили, что вечером 23 мая 2009 года разыскиваемый мужчина отдыхал в компании знакомых. Затем между потерпевшим и одним из его знакомых (1986 года рождения) возник конфликт.

В ходе выяснения отношений фигурант топором нанес 30-летнему оппоненту смертельное телесное повреждение. А чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник выбросил тело убитого в заброшенный колодец.

"Подозреваемому в убийстве уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — рассказал заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун.

В марте 2024 года во время проведения оперативно-розыскных и следственных действий полицейские обнаружили в колодце остатки тела человека. Впоследствии судебная и генетическая экспертизы подтвердили, что тело принадлежит мужчине, разыскиваемому как без вести пропавшего.

23 мая текущего года следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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