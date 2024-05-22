Відпустять? Випливла нова інформація про неадеквата з Дніпра, який бив жінок на вулиці

З’явилася нова інформація про чоловіка, який бив жінок у Дніпрі

У Дніпрі 21 травня затримали бездомного, який бив жінок на вулиці. Як виявилось, чоловік уже скоїв напад на людей в інших регіонах країни.

Як повідомляє telegram-канал Дніпро Оперативний, зловмисника звуть Дмитро. Він уже є фігурантом низки кримінальних справ в інших українських сферах і може мати психічні розлади.

Зокрема, одна з жертв агресора розповіла, що той напав на неї, коли вона перебувала в одному з хостелів у Києві. За її словами, передісторії там ніякої не було, а чоловік просто вранці глянув на неї, після чого вдарив.

"Я закричала від шоку і болю, він втік. Мене відвезли в швидку. Далі як в страшному сні, удар погано заживав, потрібна була нейрохірургічна операція, так як було три перелома верхньої і нижньої орбіти та розтрощена медіальна кістка. Відновилося все також не добре, тому планую ще одну операцію. Звісно, я написала заяву та надала медичні документи. Справа досі на розгляді, а цей чоловік продовжує бити жінок просто на вулиці", — розповіла вона

Відомо, що у бездомного є батьки, проте лікуванням розладів ніхто не опікується. Тим часом автори каналу зазначають, що Дмитро скоїв напад щонайменше на десятьох жінок і щоразу поліція його відпускала через стан здоров’я.

Також у ЗМІ з’явилася інформація про те, що чоловіка звуть Гамбарян Дмитро Каренович і що він має діагноз "шизофренія".

Зазначається, що він навіть був героєм соціального експерименту, який також закінчився побиттям жінки.

Після нападу 21 травня зловмисника швидко затримали патрульні Владислав Мошенець, Тимур Андрійченко та Володимир Шевкун.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 18 травня, на Дніпропетровщині, у місті Синельникове, чоловік напав на працівника ТЦК, коли той виконував службові обов’язки. Чоловік поранив сержанта ножем.