Під Києвом утворився великий затор через ДТП з постраждалими (фото, відео)

Рух до столиці здійснюється лише однією смугою

У неділю, 12 травня 2024 року, під Києвом сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з постраждалими, через яку утворився великий затор. Автомобілі зіткнулись на 67-му кілометрі автодороги М-06 Київ – Чоп, відомої також як Житомирська траса, поблизу села Небелиця Київської області.

В аварії є постраждалі. Про це Патрульна поліція Київської області повідомила у Facebook.

"На 67 км автодороги М-06 Київ – Чоп, біля с. Небелиця Київської області сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Рух транспорту в напрямку міста Києва здійснюється однією смугою… Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", — йдеться у повідомленні.

Через аварію утворився великий затор у напрямку столиці

ДТП сталась поблизу села Небелиця

Поліція повідомляє, що всі відповідні служби працюють, а патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місці ДТП. Що стосується потерпілих, то їхня кількість та стан невідомі.

У Telegram-каналах повідомляють, що під Києвом зіткнулись чотири автомобілі. Через аварію утворився довгий затор, відео якого вже розлетілось по пабліках.

Відео затору у напрямку столиці

Раніше "Телеграф" повідомляв про аварію у Києві з постраждалими. Вона сталась зранку 7 травня у Дніпровському районі столиці. Зіткнулись маршрутне таксі та грузова машина. Травми отримали водій маршрутки та декілька пасажирів громадського транспорту.