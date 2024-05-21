Откупился от наказания: несмотря на решение суда поляк, совершивший смертельное ДТП, за решетку не сядет

Ян Ястребский избежал заключения за смертельное ДТП

Каменка-Бугский районный суд Львовщины вынес приговор поляку Яну Ястребскому, который 15 марта 2024 года на трассе Киев-Чоп недалеко от села Дидилов совершил смертельное ДТП. Как сообщил Ян Ястребский, во время движения он хотел достать напиток из холодильника и отвлекся от дороги. В результате чего, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Водитель последнего в результате полученных травм скончался.

Судья признал поляка виновным и назначил четыре года тюрьмы с двухлетним запретом управлять автомобилями. Однако за решетку он не сядет, поскольку тот же суд освободил его от отбывания основного наказания, назначив лишь испытательный срок. Ведь во время судебного разбирательства обвиняемый утверждал, что он лично урегулировал вопрос компенсации за причиненный ущерб семье умершего.

Его слова подтвердила сестра погибшего, которая подчеркнула, что Ян Ястребский действительно выплатил материальную и моральную компенсацию. Она отказалась от претензий к обвиняемому и обратилась в суд с просьбой не назначать ему наказания в виде заключения. Теперь Ястребский просто не может покидать пределы Львовской области без разрешения суда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что суд арестовал водителя, из-за которого в Киеве погиб ребенок. Его заключили под стражу без права внесения залога.