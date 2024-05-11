У Броварах чоловік підірвав гранату посеред вулиці: серед постраждалих - поліцейський (фото)

Правоохоронець прибув на виклик

У Київській області, в центрі Броварів, пролунав вибух. Попередньо відомо, що є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко. Зазначається, що епіцентром вибуху був бульвар Незалежності.

"В центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20.40 пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що внаслідок інциденту постраждало двоє людей, один з них — співробітник поліції. За словами мера Броварів, на місці подій працюють правоохоронці та медики.

У поліції зазначили, що поліцейські відділу реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

"Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця. Внаслідок вибуху поранення отримав поліцейський та сам правопорушник", — йдеться у повідомленні.

Швидка, яка забрала постражлалого

Потерпілим надається вся необхідна медична допомога. Слідчі інкримінують затриманому ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У місцевих телеграм-каналах також пишуть, що перед вибухом чули постріли.

Раніше "Телеграф" писав, що На Львівщині чоловік погрожував підірвати суд гранатою, якщо той не винесе рішення на його користь. Особу, яка грозилась скоїти серйозний злочин, затримали.