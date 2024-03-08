Загинув на місці: на Київщині чоловік підірвав гранату під час сварки із дружиною (фото18+)

Поліція продовжує встановлювати обставини трагедії

У Броварському районі Київської області стався трагічний інцидент – місцевий житель привів у дію бойову гранату. Внаслідок вибуху чоловік отримав страшні травми та помер на місці події.

Також постраждала і його дружина – жінка була екстрено госпіталізована. Подробиці шокуючого інцидента розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

Так, в одному з приватних будинків, розташованих у селі Дернівка (Броварський район Київської області), прогримів потужний вибух. Як виявилося, в одній із кімнат вибухнула бойова граната "Ф-1".

Чоловік помер від отриманих травм

На місце події прибули правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики. Під час огляду будинку, в одній із кімнат було виявлено труп 58-річного чоловіка, який загинув унаслідок вибуху гранати.

Як виявилося, під час сварки з дружиною місцевий житель дістав із кишені штанів бойову гранату і вона здетонувала. Чоловік отримав травми несумісні із життям та помер на місці.

Його дружина також отримала множинні осколковы поранення, проте вона вижила — жінку екстрено доставили до лікарні.

Гранату загиблий знайшов після деокупації території

Слідство встановило, що гранату чоловік знайшов після деокупації території та приніс боеприпас додому, де й зберігав увесь цей час.

Чи навмисно загиблий висмикнув чеку або ж детонація сталася випадково — наразі невідомо.

Попередньо подію кваліфікували як "самогубство". Всебічне розслідування по цій справі триває.

Трагедія сталася у Дернівці на Київщині

Трагедія сталася у Дернівці на Київщині

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом 15-річний підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки. Внаслідок неповнолітнього правопорушника і ще одного 16-річного підлітка зазнали тяжких травм.