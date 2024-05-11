На Житомирщині вантажівка збила на смерть дику тварину: водію загрожує відповідальність (фото)

На місце подій прибули ветеринари, але тварина померла від отриманих травм

На дорозі Київ-Чоп у Житомирській області вантажівка збила на смерть лося та покинула місце ДТП. Водію загрожує відповідальність за вчинений злочин.

Про це повідомляє Державне підприємство "Ліси України". Зазначається, що подія сталась на ділянці дороги, яка проходить через Богунське лісництво філії "Коростенське лісомисливське господарство".

"Сьогодні вранці на окружному шляху дороги Київ-Чоп, поблизу села Оліївка, сталася трагічна подія: вантажний автомобіль збив самку лося та залишив місце пригоди. На місце події прибули працівники рейдової групи, які викликали поліцію та ветеринарну службу. На жаль, тварина загинула від отриманих травм <…> Важливо також зазначити, що водій вантажівки, який збив лося, буде нести відповідальність за свої дії", — йдеться у повідомленні.

Село Оліївка поблизу дороги Київ-Чоп (зображена синім)

У "Лісах України" наголосили, що зараз проходить період розселення лосів та інших диких тварин, коли вони мігрують в пошуках нових місць проживання. Як наслідок автошляхи, які проходять через лісові масиви, стають найбільш небезпечними для водіїв та диких тварин.

"Рекомендуємо водіям бути максимально уважними, особливо в темний час доби та в умовах обмеженої видимості. Будьте готові до того, що дика тварина може раптово вибігти на дорогу. Гальмівний шлях автомобіля при зустрічі з великою твариною може виявитися недостатнім для уникнення зіткнення", — додається у повідомленні.

Водночас зазначається, що особам, які стали свідками, як дику тварину збили на дорозі, потрібно обовʼязково повідомити про це поліцію або лісівників ДП "Ліси України".

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 11 травня, на Вінниці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Повідомляється, що внаслідок аварії загинули троє поліціянтів. Це — працівники Білоцерківського райуправління, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади.