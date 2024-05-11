В Житомирской области грузовик сбил насмерть дикое животное: водителю грозит ответственность (фото)

На место событий прибыли ветеринары, но животное скончалось от полученных травм

На дороге Киев-Чоп в Житомирской области грузовик сбил насмерть лося и покинул место ДТП. Водителю грозит ответственность за совершенное преступление.

Об этом сообщает Государственное предприятие "Леса Украины". Отмечается, что происшествие произошло на участке дороги, которая проходит через Богунское лесничество филиала "Коростенское лесоохотничье хозяйство".

"Сегодня утром на окружном пути дороги Киев-Чоп, близ села Олиевка, произошло трагическое событие: грузовой автомобиль сбил самку лося и покинул место происшествия. На место происшествия прибыли работники рейдовой группы, которые вызвали полицию и ветеринарную службу. К сожалению, животное погибло от полученных травм <…> Важно также отметить, что водитель грузовика будет нести ответственность за свои действия", — говорится в сообщении.

Село Олиевка вблизи дороги Киев-Чоп (отмечена синим)

В "Лесах Украины" подчеркнули, что сейчас проходит период расселения лосей и других диких животных, когда они мигрируют в поисках новых мест обитания. Как следствие автодороги, проходящие через лесные массивы, становятся наиболее опасными для водителей и диких животных.

"Рекомендуем водителям быть максимально внимательными, особенно в темное время суток и в условиях ограниченной видимости. Будьте готовы к тому, что дикое животное может внезапно выбежать на дорогу. Тормозной путь автомобиля при встрече с большим животным может оказаться недостаточным во избежание столкновения", — добавляется в сообщении.

В то же время отмечается, что лицам, ставшим свидетелями, как дикое животное сбили на дороге, нужно обязательно сообщить об этом полиции или лесоводам ГП "Леса Украины".

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