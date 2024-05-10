У Києві п’яний молодик вчинив карколомну ДТП, розтрощивши все навколо: його друг отримав важкі травми

Хлопця затримали негайно.

Незважаючи на те, що поліцейські чи не щодня попереджають про тяжкі наслідки у результаті керування авто у нетверезому стані, недобросовісні водії і далі порушують це, здавалось би, просте, правило. Зокрема, у Києві вчора за вини нетверезого юнака сталась серйозна ДТП.

Про це повідомляють у Поліції Києва. На місце ДТП за участі п’яного молодика виїжджали слідчі та медики.

Згідно з інформацією, винуватцем аварії є 19-річний водій Opel Vectra. Він був сильно п’яним — "Драгер" показав 1,41 проміле. Це у понад 7 разів більше за норму.

Під час руху дорогою він так виляв кермом, що розбив своє авто, а також припарковані Renault та Jeep. Після цього він остаточно втратив контроль над авто, тому виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Унаслідок зіткнення його 18-річний пасажир отримав важкі травми. Хлопець у лікарні.

Поліцейські затримали нетверезого водія за статтею 208. Слідчі уже оголосили йому про підозру за частиною 2 статті 286-1. Молодику загрожує строк на термін від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання щодо застосування до винуватця ДТП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" також писав, що вранці у Подільському районі Києва сталася серйозна ДТП. Авто серйозно потрощені, а їхні уламки розкидані по всій дорозі.