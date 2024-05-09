Ганяв нічним Києвом із зброєю: поліція затримала чоловіка, який скоїв ДТП (фото)

На місце події викликали слідчих

У Києві затримали водія в нетверезому стані, який скоїв ДТП. Чоловік на автомобілі марки Ford в'їхав у припарковане авто.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва. В ніч з 8 на 9 травня, на номер 112 зателефонував киянин та повідомив, що у Солом'янському районі невідомий в'їхав у припарковану автівку.

Також чоловік зазначив, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння.

"Ми швидко прибули на місце події та виявили транспортний засіб, який описав заявник. За кермом перебував 36-річний чоловік, у якого інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин категорично відмовився", — йдеться у повідомлені.

Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у порушника рушницю. Чоловік зізнався, що дозволу на зброю він не має.

Зброя, що перевозив керманич в авто

Водія було відсторонено від керування транспортним засобом. Правоохоронці склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Порушник катався на авто із рушницею

"Для подальшого з'ясування усіх обставин ми викликали на місце події слідчих", — додали в поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві помітили п'яних чоловіків за кермом. Підловили нетверезих порушників біля дитячого майданчику, неподалік музичної школи.