На Буковині багатодітний батько ґвалтував одразу трьох своїх дітей: що йому загрожує

Досудове розслідування продовжено до 30 квітня 2024 року

На Буковині батько шістьох неповнолітніх дітей чинив щодо їхньої дії сексуального характеру. Зараз він перебуває під вартою.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень. Зазначається, що чоловік одружений з 2009 року. На початок поточного року у нього народилося шість дітей — троє хлопчиків і три дівчинки.

Слідством було встановлено, що у грудні 2022 року підозрюваний зґвалтував свою 11-річну дочку. Після цього він запропонував сексуальний контакт своєму 9-річному синові та 6-річній дочці. Однак ті, злякавшись, втекли. Пізніше, коли горе-батько залишився наодинці з цими двома дітьми, він все ж таки зробив раніше задумане.

Стосовно чоловіка застосовано запобіжний захід — утримання під вартою. Досудове розслідування продовжено до 30 квітня 2024 року. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Закарпатті лікар Іршавської лікарні на робочому місці ґвалтував своїх пацієнтів. Перед цим він давав їм препарати, що спричинили втрату свідомості.