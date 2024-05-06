"Все зроблено штучно та оплачено": ексмІністр Казахстану, звинувачений у вбивстві дружини, сказав на суді останнє слово (відео)

Судовий процес у справі про вбивство Салтанат Нукенової почався в Астані наприкінці березня

У понеділок, 6 травня, обвинувачений у вбивстві дружини колишній міністр економіки Казахстану Куандик Бішимбаєв виступив у суді з останнім словом. Свою промову ексчиновник читав з аркуша.

Звертаючись до присяжних засідателів, він наголосив, що їм належить вирішити його долю. Про це повідомляє видання "Зеркало".

Обвинувачений наголосив, що в день загибелі Салтанат він "образив усе найкраще, що є в мені, що є в кожному з людей", а його дії стали причиною смерті коханої людини, причиною горя для її батьків, її родини та друзів.

Далі він зазначив, що "все у цьому світі відбувається не просто так і всі ми проходимо свої випробування на цій землі".

"Кожна людина, з якою перетинаються наші життя, стає для нас випробуванням. Якщо ви вірите у вищий початок, у Бога, я вірю, що він нас відчуває. Хочемо ми того чи ні, усвідомлюємо це чи ні, ми щодня проходимо його тест. Тест на найвищі цінності є моральними. Того дня, я маю сказати, тієї ночі з 8 на 9 листопада, я цей тест не пройшов", — заявив він.

Згадав Куандик і своїх рідних, він перепросив у них та заявив, що вони ні в чому не винні. І сказав, що це тільки його провина і його ноша.

"Я перепрошую своїх батьків, рідних, друзів і дітей. Мої помилки затьмарили їхню старість, принесли в їхнє життя сором, горе, тривогу та страх. Але хочу сказати — ні мої батьки, ні мої рідні, ні в чому не винні. Це тільки моя вина та це тільки моя ноша", — сказав підсудний.

Він і далі продовжує стверджувати, що "ніколи нікому не хотів, не бажаю і не побажаю смерті". Підсудний також наголосив, що "смерть Салтанат настала з ненавмисних причин" і він міг би втекти з місця злочину, але не зробив цього.

Нагадаємо, ексміністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва звинувачують у катуванні та вбивстві своєї дружини Салтанат Нукенової. У листопаді 2023 року її тіло виявили в одному з елітних ресторанів Астани — саме там він за версією слідства побив жінку до смерті. На суді з'ясувалося, що він понад шість разів дзвонив ворожці і листувався зі знайомою, поки Нукенова лежала непритомна в ресторані. У його телефоні також знайшли відео, згідно з яким того ж вечора колишній чиновник розпитував дружину про можливі зв'язки з іншим чоловіком.

Раніше "Телеграф" писав, що депутат Сєвєродонецької міськради у власному будинку роками ґвалтував маленьких дівчат. Усього задокументовано 14 епізодів скоєння розпусних і насильницьких дій щодо шести дітей у віці від 6 до 15 років.