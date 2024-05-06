"Все сделано искусственно и оплачено": эксминистр Казахстана, обвиненный в убийстве жены, сказал на суде последнее слово (видео)

Судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой начался в Астане в конце марта

В понедельник, 6 мая, обвиняемый в убийстве супруги бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев выступил в суде с последним словом. Свою речь эксчиновник читал с листа.

Обращаясь к присяжным заседателям, он подчеркнул, что им предстоит решить его судьбу. Об этом сообщает издание "Зеркало".

Обвиняемый отметил, что в день гибели Салтанат он "оскорбил все самое лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей", а его действия стали причиной смерти любимого человека, причиной горя для его родителей, его семьи и друзей.

Далее он отметил, что "все в этом мире происходит не просто так, и все мы проходим свои испытания на этой земле".

"Каждый человек, с которым пересекаются наши жизни, становится для нас испытанием. Если вы верите в высшее начало, в Бога, я верю, что он нас чувствует. Хотим мы того или нет, осознаем это или нет, мы ежедневно проходим его тест. Тест на самые высокие ценности являются моральными. В тот день, я должен сказать, в ту ночь с 8 на 9 ноября, я этот тест не прошел", — заявил он

Вспомнил Куандык и своих родных, он извинился перед ними и заявил, что они ни в чем не виноваты. И сказал, что это только его вина и его ноша.

"Я извиняюсь перед своими родителями, родными, друзьями и детьми. Мои ошибки омрачили их старость, принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Но хочу сказать — ни мои родители, ни мои родные, ни в чем не виноваты. Это только моя вина и это только моя ноша", — сказал подсудимый.

Он и дальше продолжает утверждать, что "никогда никому не хотел, не желал и не пожелает смерти ". Подсудимый также подчеркнул, что "смерть Салтанат наступила по непреднамеренным причинам" и он мог бы скрыться с места преступления, но не сделал этого.

Напомним, эксминистра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвиняют в пытках и убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. В ноябре 2023 года ее тело обнаружили в одном из элитных ресторанов Астаны – именно там он по версии следствия избил женщину до смерти. На суде выяснилось, что он более шести раз звонил гадалке и переписывался со знакомой, пока Нукенова лежала без сознания в ресторане. В его телефоне также нашли видео, согласно которому в тот же вечер бывший чиновник расспрашивал жену о возможных связях с другим мужем.

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