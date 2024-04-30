В Одесі безногий безпритульний зарізав чоловіка посеред вулиці: той насміхався з нього (фото)

Вбитим є раніше засуджений житель міста Ізмаїл

В Одесі посеред вулиці сталося жорстоке вбивство. Злочинець втік з місця злочину.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, вбитим є раніше засуджений мешканець міста Ізмаїл 1987 року народження. Його закривавлене тіло було виявлено на вулиці Мала Арнаутська.

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Як виявилося, за попередніми даними, у постраждалого перед смертю виник конфлікт із безпритульним чоловіком 1988 року народження. Під час суперечки останній ударив його кухонним ножем у груди. Підозрюваного вже затримали та вилучили у нього знаряддя вбивства.

Деякі видання уточнюють, що вбивця не має ніг. За словами затриманого, загиблий нібито намагався пожартувати з нього через його інвалідність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік у Запоріжжі 15 років будував план помсти, але помилився та вбив не ту жінку, яку хотів.