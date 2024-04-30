В Одессе безногий бездомный зарезал мужчину посреди улицы: тот насмехался над ним (фото)

Убитым является ранее судимый житель города Измаил

В Одессе посреди улицы произошло жестокое убийство. Преступник скрылся с места преступления.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их данным, убитым является ранее судимый житель города Измаил 1987 года рождения. Его окровавленное тело было обнаружено на улице Малая Арнаутская.

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Как оказалось, по предварительным данным, у пострадавшего перед смертью возник конфликт с бездомным мужчиной 1988 года рождения. Во время перепалки последний ударил его кухонным ножом в грудь. Подозреваемого уже задержали и изъяли у него предполагаемое орудие преступления.

Некоторые издания уточняют, что убийца не имеет ног. По словам задержанного, погибший якобы пытался подшутить над ним из-за его инвалидности.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина в Запорожье 15 лет строил план мести, но ошибся и убил не ту женщину, которую хотел.